В Челябинской области появится 12 новых пляжей в 2025 году

Оборудованные места отдыха откроют в 10 муниципалитетах

В этом году 12 новых оборудованных пляжей появятся в Карабаше, Кыштыме, Снежинске, Троицке, Еткульском, Карталинском, Каслинском, Красноармейском, Кунашакском и Нагайбакском районах. Об этом министр общественной безопасности региона Александр Гриб сообщил на областном совещании губернатора с членами правительства и главами муниципалитетов, сообщили в пресс-службе министерства.

Александр Гриб уточнил, что в Челябинской области безопасному отдыху на воде уделяется особое внимание. Так, за последние два года в регионе открыли 24 новых пляжа в рамках госпрограммы «Обеспечение общественной безопасности Челябинской области».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что задача правительства — организовать как можно больше доступных пляжей, которые соответствуют всем нормам безопасности и санитарии.

«С 2020 года мы системно работаем над этим в рамках областной программы, преобразуем места отдыха у водоемов в официальные пляжи. Муниципалитеты получают субсидии на их устройство, особенно там, где пляжи отсутствуют вовсе или не имеют официального статуса»,— отметил глава региона.

Напомним, в Челябинске работают девять бесплатных оборудованных пляжей. Там уже с середины мая дежурят матросы-спасатели. Но официально купальный сезон стартует 1 июня.