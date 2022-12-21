В Челябинской области появился первый модульный участковый пункт полиции

Его построили ​​​​​​​в поселке Вахрушево всего за полтора месяца

21 декабря в поселке Вахрушево Копейского городского округа открылось первое на Южном Урале блочно-модульное отделение полиции. Раньше ближайшее к поселку ОВД находилось в 24 километрах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.







Устанавливать модульные отделения в маленьких населенных пунктах ранее предложил начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Идею поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Это поможет жителям небольших населенных пунктов обращаться в полицию и оперативно получать помощь.

Участковый пункт полиции полностью готов к эксплуатации, там провели свет, отопление и все необходимые коммуникации. В здании установлены современные системы охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения.

«Это такой первый опыт, уникальный для Челябинской области, реализован в кратчайшие сроки, после того как губернатор с начальником главного управления договорились о запуске этого проекта, и коллеги подключились. Я бы хотел поблагодарить и сотрудников Главного управления МВД России по Челябинской области, и сотрудников ГУФСИН, все слаженно отработали, слова благодарности и коллегам из администрации Копейского городского округа, главе Андрею Михайловичу Фалейчику, поскольку вы лично курировали работы»,— отметил заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.