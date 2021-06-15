В Челябинской области появились первые стобалльники по ЕГЭ

Безупречные работы по химии, географии и литературе написали больше 50 выпускников

Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии. Выпускники смогут увидеть свою оценку в четверг, 17 июня. А пока Минобр Челябинской области поделился информацией о стобалльниках.

По результатам первых экзаменов их уже 56 человек. Шесть выпускников набрали сто баллов по географии, 19 выпускников получили высший балл по химии, 31 выпускник — по литературе.

«Результаты по географии улучшились: в 2018 и 2019 годах было по два стобалльника. Почти в два раза возросло и количество стобалльников по литературе», — говорит начальник управления общего образования областного Минобра Елена Тюрина.

Несогласные с результатом экзамена могут подать апелляцию 18 и 21 июня 2021 года на сайте conflict.rcokio.ru.

Заседания конфликтных комиссий Челябинской области по химии, географии и литературе будут проводиться не позднее 25 июня в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, в этом году выпускники школ проходят государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. Такое решение было принято председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

