В Челябинской области появились первые 200‑балльники

Подведены результаты ЕГЭ по физике и истории

Стали известны результаты ЕГЭ по физике и истории. Экзамены по этим предметам проводились 6 июня, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Высший балл по физике получили 4 участника ЕГЭ, а по истории — 8 выпускников. После этого выявлены два первых 200-балльника. Это выпускники из Челябинска и Троицка», — сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Один из двух отличившихся школьников — выпускник троицкого лицея № 13 Иван Лебедев. Молодой человек получил по сто баллов по математике и физике, кроме того набрал 94 балла по русскому языку.

«Я горд за себя и за свой труд. И очень доволен своим результатом: знания, вложенные в меня педагогами Нурвагизом Мубараковичем, Ольгой Сергеевной и Андреем Николаевичем, оправдались», — говорит сам Иван.

Подготовку к экзаменам молодой человек начал с осени. Записался на курсы по физике и русскому языку в родном лицее. А математику подтягивал в онлайн-школе.

«Занятия проходили три-четыре раза в неделю по два часа, затем я выполнял домашние задания и писал много пробников. Сложнее всего далась именно математика, этому предмету я уделял минимум два-три часа в день, занимаясь практически без выходных», — признался Иван.

Официально итоги ЕГЭ по физике и истории объявят завтра.

В случае несогласия с баллами можно обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11. Подача апелляций возможна только в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов.

Прием апелляций в электронном виде на сервисе conflict.rcokio.ru будет доступен 23 и 24 июня 2022 года.

