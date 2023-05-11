В Челябинской области появились новые региональные награды

Депутаты одобрили инициативу губернатора

Законодательное собрание региона в четверг, 11 мая, приняло в трех чтениях законопроект об учреждении новых государственных наград Челябинской области. Как сообщила на заседании областного парламента замруководителя аппарата губернатора и правительства региона Татьяна Язовских, изменения в нынешний закон предложил внести глава региона Алексей Текслер. Документ разработали для признания выдающихся заслуг граждан перед Челябинской областью и поощрения личной деятельности. За трансляцией заседания следит корреспондент ИА «Первое областное».

«Законопроектом предлагается учреждение новых наград Челябинской области, а именно: медали „За заслуги перед Челябинской областью“ трех степеней; медали „За вклад в развитие Челябинской области“; знаков отличия — „За благое дело“, „За безупречную службу“, „За смелость и отвагу“, „Почетный наставник“», — сказала чиновница.

Областному бюджету предстоит выделить для этих целей дополнительные средства на изготовление знаков и удостоверений к новым наградам. Кроме того, к учреждаемым наградам положена выплата единовременной премии от 25 до 50 тысяч рублей в зависимости от вида награды.

Ранее ИА «Первое областное» подробно рассказывало, за какие именно достижения южноуральцы могут получить новые награды и какие выплаты за них положены. Изменения, предложенные Алексеем Текслером, назрели давно, так как соответствующий закон не менялся на протяжении 20 лет, а за это время появились разные виды деятельности, за которые могут удостоить медали или почетного знака. Например, в регионе давно развиваются волонтерство и наставничество.