В Челябинской области появились новогодние марки

Их героями стали лисичка-почтальон и Снегурочка

«Почта России» выпустила две марки в преддверии Нового года. Их украсили сказочные мотивы с лисой и Снегурочкой. Как рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе почты, марки уже поступили в Челябинскую область.

Авторами изображений стали художницы Татьяна Мячина и Зинаида Фарманова. Одна решила нарисовать, как лиса-почтальон передает письмо белке, вторая — спешащую к Деду Морозу внучку с самоваром и баранками.

В регион привезли 3,6 тысячи экземпляров марки с лисой и 1,35 тысячи — со Снегуркой.

Напомним, в Челябинске открылась новогодняя почта. Отправить письмо в Великий Устюг можно до 31 декабря.

Также недавно мы вспоминали, как писали письма Деду Морозу.