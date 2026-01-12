В Челябинской области появились еще два лотерейных миллионера

О выигрыше они пока не знают

Сразу два жителя Челябинской области выиграли по миллиону рублей в акции «Второй шанс круглый год» лотереи «Мечталлион». Но за своими призами они пока не обратились. Организаторы «Национальной лотереи» призвали южноуральцев проверить свои билеты.

Сто призов по миллиону рублей разыграли еще 28 декабря. В розыгрыше приняли участие все зарегистрированные билеты лотереи «Мечталлион», которые были куплены в течение 2025 года. Двумя счастливчиками из ста оказались челябинцы.

«Поздравляем победителей и призываем участников проверить свои билеты в разделе „Второй шанс“ на нашем официальном сайте», — призвали организаторы.

Напомним, в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото» южноуральцы выиграли более 76 миллионов рублей. При этом миллионером стал всего один человек.