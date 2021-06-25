В Челябинской области появилась новая метеостанция

Данные о погоде отправляются без проводов

В поселке Тюлюк возле кордона национального парка «Зигальга» появилась и уже начала работу новая метеостанция. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Метеостанция оснащена датчиками влажности, температуры, измерителем количества осадков и скорости ветра. Отправление метеоданных на консоль осуществляется без проводов, с помощью радиопередатчика.

«Комплект оборудования простой, но он обеспечит качественный сбор данных. Такие станции есть и в других особо охраняемых территориях, мы советовались с коллегами перед приобретением», — рассказала исполняющий обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

Новое оборудование оснащено батареями на тот случай, если будут перебои с электроэнергией.

Возле одного из кордонов национального парка появилась метеостанция. Данные в автоматическом режиме будут поступать дежурному. Результаты наблюдений за природными явлениями специалисты занесут в Летопись природы — это научный документ нацпарка.