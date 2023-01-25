В Челябинской области появилась мобильная лаборатория для работы в очагах инфекций

Передвижной комплекс помог победить эболу в Африке, а теперь послужит Южному Уралу

Челябинская область в числе пяти регионов России получила мобильную лабораторию молекулярной диагностики для выявления опасных вирусов и бактерий непосредственно в очагах инфекций, передает корреспондент ИА «Первое областное». Лаборатория поможет в короткие сроки разрабатывать тест-системы и вакцины для борьбы с новыми заразными болезнями.

Лабораторный комплекс из двух модулей на базе КамАЗа с прицепом поступил в распоряжение Центра гигиены и эпидемиологии областного управления Роспотребнадзора по федеральной программе «Санитарный щит». Программу разработали после пандемии ковида. По этой программе в случае появления новой инфекции уже через четыре дня в стране должны быть разработаны тест-системы для массовой диагностики населения, а через четыре месяца — вакцины.

Мобильная лаборатория должна помочь в решении этой задачи. Челябинская область получила ее как приграничный регион. Лаборатория может разворачиваться на месте вспышки заболевания и проводить диагностику у людей, а также исследовать воду, почву, смывы и продукты питания, где могут содержаться возбудители.

По словам заместителя главного санитарного врача Челябинской области Светланы Лучининой, такие комплексы были разработаны давно и использовались, в частности, во время эпидемии эболы в Африке. В качестве примера ситуации, когда лаборатория может найти применение в Челябинской области, она назвала недавнюю вспышку гепатита А.

«Хорошо, что это был Челябинск и у нас рядом есть лаборатория. Но это может быть юг области, где таких лабораторий нет. И если раньше такое случалось, то каждый день образцы на исследования оттуда привозили сюда. Мобильная лаборатория может проводить все исследования прямо на месте. Это огромная экономия времени», — пояснила представитель Роспотребнадзора.

Помимо ковида и гепатита, новая лаборатория пригодится в случае вспышек кишечных инфекций, кори, дифтерии, паротита, коклюша, гельминтозов и других распространенных в регионе болезней. Кроме того, она будет полезна в Ашинском районе, где расположен природный очаг геморрагической лихорадки. Оборудование позволяет исследовать мышей-полевок, которые являются распространителями этой инфекции.

Образцы бактерий и вирусов, взятые в лаборатории, будут направляться на генетическое исследование с помощью недавно полученного Центром гигиены и эпидемиологии секвенатора. Этот прибор умеет определять конкретные варианты вирусов — например новый коронавирус «кракен». Полученные данные позволят в короткие сроки разрабатывать новые тест-системы и вакцины, а также вносить изменения в существующие.

Передвижная лаборатория и секвенатор сейчас проходят сертификацию. К работе они смогут приступить примерно через два месяца.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о микробиологической лаборатории для выявления новых инфекционных заболеваний и создания вакцин, которую в 2024 году построят на территории ГКБ № 9 в Челябинске. Проект также реализуют по программе «Санитарный щит».