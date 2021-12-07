В Челябинской области повысят оплату за вывоз мусора

В тариф включат работу мусоросортировочного комплекса в Магнитогорске

Жителей Челябинской области, которые относятся к Магнитогорскому кластеру, с 2022 года может ждать неприятный сюрприз — ожидается повышение платы за обращение с твердыми коммунальными отходами. В Магнитогорске в начале 2022 года будет запущен мусоросортировочный комплекс. Это приведет к увеличению тарифов, поскольку инвестиции в создание новых объектов включаются в тариф. Насколько подорожает услуга ИА «Первое областное» ответили в министерстве экологии региона.

В Магнитогорске с 2022 года будет введен новый мусоросортировочный комплекс. Его работа приведет к увеличению тарифов, ведь инвестиции в создание новых объектов включаются в тариф. Но для населения будет установлен льготный тариф, который вырастет по сравнению с прошлым годом не более чем на 3,4%. Остальные потребители коммунальной услуги обязаны будут платить по полному экономически обоснованному тарифу.

«Это не является особенностью Челябинской области, такие принципы формирования тарифов действуют по всей России. По законодательству все затраты на создание и эксплуатацию объектов обращения с коммунальными отходами (мусоросортировочных комплексов, полигонов) включаются в тариф», — пояснили в министерстве экологии Челябинской области.

В ведомстве отметили, что источники строительства этих объектов — частные инвестиции. Чтобы минимизировать влияние инвестиций на тарифы предусмотрены формы поддержки инвестиционных проектов из федерального бюджета, такие как вхождение в уставной капитал инвестора, выкуп облигаций инвестора, поручительство в кредитных организациях.