В Челябинской области повышен критерий нуждаемости для региональной выплаты на второго ребенка

Этот вид поддержки смогут получить больше семей

На Южном Урале увеличен критерий нуждаемости семей для получения ежемесячной региональной выплаты по рождению либо усыновлению второго ребенка. Благодаря этому решению воспользоваться данным видом поддержки сможет большее количество родителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Она напомнила, что данное пособие платится в регионе с 2021 года: ежемесячно одному из родителей, пока ребенку не исполнится год, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величины регионального прожиточного минимума.

«Когда стало понятно, что данный критерий нуждаемости не позволяет воспользоваться предложенной поддержкой в полном объеме, поскольку среднедушевой доход семьи с учетом других пособий выше установленной планки, по предложению губернатора Алексея Леонидовича Текслера критерий нуждаемости был увеличен до двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Челябинской области. С 2024 года критерий нуждаемости семьи составит 31 тысяча 128 рублей на одного члена семьи. А значит, воспользоваться региональной поддержкой сможет большее количество мам и пап», — рассказала Ирина Гехт.

Порог выплаты также увеличен с 50 до 75% от прожиточного минимума и с 1 января 2024 года составляет 11 029 рублей ежемесячно.

В 2022 году выплату на второго ребенка получили 2 996 семей, в 2023-м — уже 6 554, добавила вице-губернатор.