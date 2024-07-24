В Челябинской области потерявшегося птенца вернули в лебединую семью

С птицей все в порядке

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Жители поселка Южный Чебаркульского района обнаружили на мусорной площадке птенца лебедя. Они осмотрели его и сразу же позвонили в региональное министерство экологии. Там местным жителям объяснили, что нужно делать, и вскоре малыш воссоединился со своей семьей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспектор охотнадзора рекомендовал поймать птенца и как можно скорее выпустить в ближайший водоем. Местные жители посадили лебеденка в таз с водой и повезли в деревню Пустозерово.

«На водоеме в тот момент плавала семья лебедей. Увидев птиц, маленький лебедь стал издавать звуки и грести лапками, хотя сам находился в руках у мужчины»,— сообщили в ведомстве.

Уверенные в том, что малыш увидел свою семью, чебаркульцы выпустили его в озеро. Оказавшись в воде, птенец уверенно поплыл в сторону лебедей и вскоре присоединился к ним.