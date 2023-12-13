В Челябинской области потеплеет до −15 градусов

Аномальные морозы отходят, но очень медленно

Сегодня, 13 декабря, утром местами в Челябинской области по-прежнему сохранятся аномальные морозы. Днем температура воздуха поднимется до −20 градусов, местами еще выше. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

В Челябинске в утренние часы градусник будет показывать около −25°C, днем температура пойдет на повышение и установится в пределах от −17 до −19°C. Ветер южный, юго-западный 4—9 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается.

В Челябинской области утром столбики термометров достигнут −25°C, в отдельных районах ниже. Днем синоптики прогнозируют от −15 до −20°C, в низинах до −25°C. Погода порадует жителей региона отсутствием осадков. Ветер преимущественно южной четверти 2—7 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.