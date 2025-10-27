В Челябинской области потеплеет до сентябрьских +16 градусов 27 октября

День выдастся не только теплым, но и тихим

Сегодня, 27 октября, день в Челябинской области выдастся аномально теплым для конца месяца: температура местами поднимется до +16°С. Ни сильного ветра, ни осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В Челябинске дневной прогрев составит около +13°С. Солнечно. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске небо будет хмурым, но с прояснениями. День выдастся теплым: градусники покажут +10°С.

В Миассе и Златоусте — аналогично.

В Троицке воздух прогреется до +12°С. Переменная облачность. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Южноуральск, Сатка и Нязепетровск отличатся облачной погодой. В температурном плане — без изменений.

В Кыштыме и Карабаше — переменная облачность и +11°С. Ветер юго-восточный, слабый.

В Верхнем Уфалее и Верхнеуральске ожидается около 9°С. Без дождей.

В целом воздух в регионе прогреется до плюс 11—16°С, в горах и низинах столбики термометров достигнут +7°С. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно южного направления, от 2 до 7 метров в секунду.