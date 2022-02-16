В Челябинской области потеплеет до нуля градусов

Южноуральцам обещают переменную облачность и слабый ветер

В четверг, 17 февраля, в Челябинской области ожидается потепление до нуля градусов. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В ночь на четверг в регионе температура воздуха составит −10, −15°C, в низинах похолодает до −20°C, в горах будет теплее — до −7°C. Днем столбики термометров покажут −5, 0°C, в низинах прогнозируют до −8°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром возможны туманы. Изморозь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью ртутные столбики опустятся до −10, −12°C, днем воздух прогреется до −1, −3°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.