В Челябинской области потеплеет до нуля градусов и пройдет небольшой снег

Погода в регионе будет ветреной

Февраль в Челябинской области начнется с теплых температур. Во вторник, 1 февраля, в регионе потеплеет до нуля градусов. В челябинском Гидрометеоцентре корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали, с чем связано повышение температуры.

«На этой неделе к Южному Уралу с запада подойдет теплый фронт. С его прохождением в большинстве районов пройдет небольшой, в горах местами умеренный, снег, ночью и утром местами возможны туманы. Сибирский антициклон при этом далеко не уходит и будет стараться вернуться на свои позиции, поэтому атмосферное давление в первой половине недели повысится, а к выходным дням опять начнет понижаться»,— прокомментировала главный синоптик Челябинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до −12, −17°C, в горах и на юге будет теплее — до −7°C. Местами пройдет небольшой снег, возможны туманы. Днем воздух прогреется до 0, −5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах осадки будут умеренными. Утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на вторник ртутные столбики покажут −15, −17°C, днем потеплеет до −2, −4°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду.