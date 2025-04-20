В Челябинской области потеплеет до аномальных +26 градусов на Пасху

Синоптики обещают грозы и штормовой ветер

Сегодня, 20 апреля, в Челябинской области воздух может прогреться до +26°C — это более чем на 7°C выше среднеклиматической нормы. При этом в регионе ожидается сильный ветер, а местами пройдут дожди с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +24°C. В первой половине дня солнечно, во второй ожидается небольшой дождь. Ветер западный, до 10 метров в секунду с порывами.

В Магнитогорске — до +23°C и без осадков. Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду.

В Аше синоптики также обещают 23°C. Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, до 8 метров в секунду.

В Снежинске, Сатке и Златоусте ожидается максимум +21°C и дождь. Ветрено.

В целом в регионе температура воздуха будет варьироваться в пределах от +21 до +26°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер юго-западный, от 8 до 13 метров в секунду, порывы могут достигать 22 метров в секунду.