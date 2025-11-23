В Челябинской области потеплеет до +9 и пройдут сильные дожди 23 ноября

Местами дождь будет переходить в снег

Сегодня, 23 ноября, теплый атмосферный фронт принесет в Челябинскую область аномально высокую температуру: воздух может прогреться до +9 градусов. День при этом выдастся дождливым, местами осадки будут сильными, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +7 градусов. Умеренный дождь. Ветер юго-западный, около 5 метров в секунду.

В Магнитогорске обойдется без осадков. Воздух прогреется до +8 градусов.

В Златоусте сегодня ожидается дождь со снегом на протяжении всего дня. Градусники покажут +5. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

В Сатке — на градус выше и преимущественно дождь.

В Нязепетровске температура воздуха составит +4 градуса. Пройдут смешанные осадки на фоне слабого северного ветра.

В Аше — 7 градусов выше нуля и дождь.

В целом по области температура будет варьироваться в пределах от +4 до +9 градусов. В большинстве районов небольшие дожди. На крайнем западе осадки будут сильными, на севере — переходящими в снег. На дорогах гололед, местами туманы. Ветер юго-западный, 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.