В Челябинской области потеплеет до –9 градусов

Однако синоптики прогнозируют сильный ветер

Сегодня, 20 декабря, в Челябинской области будет чуть теплее, чем в минувшие выходные дни. По крайней мере, в некоторых городах региона днем ртутные столбики поднимутся выше отметки в −10 градусов. Подробнее о погоде в понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области будет довольно холодно — до −20, −25 градусов. Днем воздух прогреется до −9, −14 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют похолодание до −20, −22 градусов. Днем потеплеет до −9, −11 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный от 7 до 12 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» информагентства желает читателям позитивного начала рабочей недели!