В Челябинской области потеплеет до +8 градусов 14 октября

Погода будет солнечной и безветренной

Новая неделя в Челябинской области начнется с морозной ночи, но уже более теплого дня: 14 октября местами воздух прогреется до +8°C. Погода ожидается преимущественно солнечной и почти безветренной, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −9°C, днем воздух прогреется до +4...+6°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер неустойчивый, от одного до шести метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха в ночные часы составит от −6 до −11°C, в низинах отметка на градуснике опустится до −14°C. Днем показания термометров достигнут +3...+8°C. Переменная облачность, без осадков. В северной половине региона — почти без ветра, в южных районах ветер будет северо-восточным, от четырех до девяти метров в секунду.