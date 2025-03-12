В Челябинской области потеплеет до +8 градусов 13 марта

Где‑то пройдет снег, а где‑то — дождь

Южный Урал накроет аномальное тепло, пришедшее с европейской территории России: в четверг, 13 марта, воздух в регионе может прогреться до +8°C. При этом сохранится ветреная и пасмурная погода со смешанными осадками, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный Урал расположится на восточной периферии обширной многоцентровой барической депрессии. С западными потоками на территорию региона поступает теплая атлантическая воздушная масса. В ближайшие дни будет наблюдаться тенденция на повышение температурного фона», — рассказали синоптики.

До −2°C опустятся столбики термометров в Челябинске этой ночью. Днем воздух прогреется до +5…+7°C. Облачно с прояснениями, пройдут небольшой снег и дождь. Ветер южный, юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет варьироваться от −3 до +2°C, при прояснении похолодает до −6°C. Днем потеплеет до +3…+8°C. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. В отдельных районах ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.