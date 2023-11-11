В Челябинской области потеплеет до +8 градусов 12 ноября

Местами пройдет дождь

В воскресенье, 12 ноября, в Челябинской области сохранится дождливая погода. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от 0 до +8 градусов. В отдельных районах вновь ожидаются туманы. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на воскресенье в регионе будет от −2 до +3 градусов. Почти на всей территории региона пройдут дожди, местами слабые. Днем столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов. В горах ожидается около 0 градусов. Переменная облачность, местами небольшой дождь. В отдельных районах туманы и гололедно-изморозевые явления. Ветер северный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают слабый дождь. В ночные часы температура воздуха составит плюс 1 — 3 градуса, в дневные — плюс 3 — 5 градусов. Ветер преимущественно северный 3 — 8 метров в секунду.