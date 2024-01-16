В Челябинской области потеплеет до −7 градусов

Местами температура будет ниже в более чем два раза

Сегодня, 16 января, в Челябинской области обещают переменную облачность, в отдельных районах пройдет слабый снег. Местами потеплеет до −7 градусов, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около −22°C, днем установится в пределах от −13 до −15°C. Ветер юго-западный, южный 5—10 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается.

В Челябинской области столбики термометров в утренние часы покажут около −18°C, местами значительно ниже. Днем синоптики прогнозируют от −13 до −18°C, жителям горных районов — от −7 до −12°C. Ветер преимущественно южного направления 4—9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. На крайнем западе пройдет небольшой снег, локально возможны слабые метели.