В Челябинской области потеплеет до +7°C

Погода будет ветреной

Сегодня днем, 27 марта, в Челябинской области существенно потеплеет. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +7°C. Погода будет ветреной.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут около −9°C, на крайнем западе будет теплее — до −6°C. Днем воздух прогреется до +2, +7°C, в низинах ожидается до −3°C. Переменная облачность, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинска сегодня также прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Утром ртутные столбики покажут до −12°C, днем потеплеет до +2, +4°C. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.