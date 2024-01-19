В Челябинской области потеплеет до −6 градусов

День будет хмурым

Сегодня, 19 января, в Челябинской области выдастся пасмурная и почти безветренная погода. Температура воздуха на большей части территории будет умеренной, местами потеплеет до −6 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о туманах и изморози.

Этим утром температура воздуха в Челябинске составит около −24°C, днем столбики термометров поднимутся до −11...−13 градусов Цельсия. Ветер преимущественно западного направления с переходом на южный 2—7 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков.

В Челябинской области в утренние часы отметка на градуснике достигнет −21°C, местами ниже. Возможны туман и слабая изморозь. Днем синоптики прогнозируют от −11 до −16°C, в горных районах обещают от −6 до −11°C. Ветер западный с переходом на южный 2—7 метров в секунду, локально порывы до 12 метров в секунду. Погода порадует жителей отсутствием осадков.