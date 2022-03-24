В Челябинской области потеплеет до +6°C

Погода будет ветреной

Сегодня, 24 марта, в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о гололеде.

Этим утром в регионе ртутные столбики покажут около −2°C. Днем потеплеет до +1, +6°C. Переменная облачность, в горных районах местами ожидается небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинске сегодня прогнозируют солнечную погоду без осадков. В утренние часы столбики термометров достигнут −4°C, днем воздух прогреется до +4, +6°C. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.