В Челябинской области потеплеет до −5 градусов

В отдельных районах температура будет в несколько раз ниже

Сегодня, 15 декабря, в Челябинской области в некоторых городах потеплеет до −5 градусов, а где-то сохранится 20-градусный мороз. Погода по-прежнему будет ясной со слабым ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске в утренние часы приблизятся к отметке −19°C, днем ожидается около −13°C. Ветер преимущественно юго-восточный 2—7 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не предвидится.

В Челябинской области этим утром температура воздуха составит около −18°C, местами ниже. Днем в северных районах региона синоптики прогнозируют в среднем от −8 до −13°C, в южных — от −14 до −19°C. В горнозаводской зоне потеплеет до −5 градусов. Ветер юго-восточного направления 2—7 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не обещают.