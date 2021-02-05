В Челябинской области потеплеет до +5 градусов

Синоптики прогнозируют снег с дождем, сильный ветер и гололедицу

Весенняя погода в Челябинской области сохраняется: сегодня синоптики вновь прогнозируют мокрый снег, дождь, плюсовую температуру и порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в регионе ожидается −3, −8 градусов, на юге области и на крайнем западе потеплеет до +1 градуса. Облачно с прояснением, небольшой, на западе до умеренного, снег, на юге с дождем. Днем столбики термометров поднимутся до 0, +5 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой мокрый снег, дождь, возможен гололед. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров опустятся до −5, −7 градусов. Возможен снег. Днем потеплеет до +2, +4 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям позитивного последнего рабочего дня!

