В Челябинской области потеплеет до –5 градусов

Утром по-прежнему будет довольно холодно.

В Челябинской области постепенно становится теплее. Хотя в ночные часы синоптики по-прежнему прогнозируют мороз. Подробнее о погоде во вторник, 15 декабря, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области столбики термометров опустятся до −14, −19 градусов, в низинах похолодает до −20, −25 градусов. Днём потеплеет до −5, −10 градусов, в низинах — до −15 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер юго-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду, на севере области синоптики прогнозируют до 12 метров в секунду.

В Челябинске утром похолодает до −17, −19 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до −7, −9 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивного дня!