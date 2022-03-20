Минувшая ночь была довольно морозной. Температура воздуха в Челябинской области опускалась до −13 градусов, а кое-где в низинах даже до −23. Однако после восхода солнца синоптики обещают ощутимое потепление. Воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе.
«По области и в Челябинске потеплеет до +4 градусов. Правда, в низинах еще может держаться минусовая температура до −4 градусов», — сообщают в Челябинском гидрометцентре.
Также по области ожидают небольшой снег. В самом Челябинске осадки маловероятны.
Облачность переменная.
Ветрено, возможны сильные порывы ветра.