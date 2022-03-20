В Челябинской области потеплеет до +4

Южноуральцам обещают по-весеннему теплое и солнечное воскресенье

Самым теплым днем на этой неделе обещает стать воскресенье, 20 марта. По данным Челябинского гидрометцентра, в Челябинской области потеплеет до +4 градусов.

Минувшая ночь была довольно морозной. Температура воздуха в Челябинской области опускалась до −13 градусов, а кое-где в низинах даже до −23. Однако после восхода солнца синоптики обещают ощутимое потепление. Воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе.

«По области и в Челябинске потеплеет до +4 градусов. Правда, в низинах еще может держаться минусовая температура до −4 градусов»,

— сообщают в Челябинском гидрометцентре.

Также по области ожидают небольшой снег. В самом Челябинске осадки маловероятны.

Облачность переменная.

Ветрено, возможны сильные порывы ветра.