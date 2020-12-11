В Челябинской области потеплеет до –4 градусов

Однако утром будет значительно холоднее.

Сегодня, 11 декабря, в Челябинской области вновь похолодает до −25 градусов. Днём синоптики прогнозируют значительное потепление. Подробнее о погоде в пятницу рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинской области утром столбики термометров опустятся до −14, −19 градусов, в горах и низинах — до −25 градусов. Днём воздух прогреется до −4, −9 градусов, в горах будет чуть холоднее — до −13 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туманы. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют до −17, −19 градусов. Днём потеплеет до −6, −8 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

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