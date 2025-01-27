В Челябинской области потеплеет до -4 градусов 27 января

День выдастся пасмурным, местами пройдет снег

Сегодня, 27 января, воздух в Челябинской области начнет прогреваться, местами температура воздуха поднимется до −4°С. Вместе с теплом в регион придут осадки, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске градусники покажут от −4 до −6°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске достигнет −6°С. Небольшой снег усилится ближе к ночи. Ветер юго-западный, слабый.

В Аше ожидается около −8°С и умеренный снег. Ночью город накроют снегопады. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.

До −5°С будет в Кыштыме. Снег. Ветер западный, около 6 метров в секунду.

В Бредах синоптики прогнозируют до −9°С и облачную погоду с прояснением. Слабый снег вероятен утром и ночью. Ветер западного направления, около 5 метров в секунду.

В целом температура в регионе установится в пределах от −4 до −9°С. Переменная облачность, локально пройдет небольшой снег. В утренние часы ожидается туман. На дорогах гололед. Ветер юго-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.