В Челябинской области потеплеет до +4°C

Погода будет солнечной, но ветреной

Сегодня, 4 ноября, в Челябинской области ожидается потепление до +4°C. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, погода будет солнечной, но ветреной.

В четверг утром в регионе прогнозируют до −12°C. Днем ртутные столбики поднимутся до −1, +4°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске также обещают переменную облачность, без осадков. В утренние часы также ожидается до −12°C, днем потеплеет до 0, +2°C. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.