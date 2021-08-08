В Челябинской области потеплеет до +30°C

В низинах и областном центре будет чуть прохладнее

Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой. На юге региона столбики термометров поднимутся до +30°C, ближе к выходным будет еще жарче. В областном центре погода на протяжении недели будет меняться. Чего ждать южноуральцам в предстоящий понедельник, 9 августа, рассказали синоптики областного гидрометеоцентра.

В Челябинской области предстоящей ночью в горах и низинах похолодает до +5°C, в остальных районах ртутные столбики покажут от +10 до +15°C. Местами возможны небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +21, +26°C, на юге будет до +30°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник также пройдет небольшой дождь. Температура воздуха опустится до +13, +15°C. Днем осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +23, +25°C выше нуля. Ветер северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.