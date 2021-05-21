В Челябинской области потеплеет до +30°C

В некоторых районах региона возможны кратковременные дожди

Сегодня, 21 мая, в Челябинской области прогнозируют тридцатиградусную жару и порывистый ветер. Местами пройдут кратковременные дожди. Подробнее о погоде в последний рабочий день рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем в некоторых районах Челябинской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит +25, +30°C. Ветер южной четверти от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу осадков не ожидается. Днем потеплеет до +28, +30°C. Ветер южный, юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.