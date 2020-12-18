В Челябинской области потеплеет до –3 градусов

Синоптики вновь прогнозируют небольшой снег

Сегодня, 18 декабря, южноуральские синоптики вновь прогнозируют небольшой снег. Днем будет довольно тепло. Подробнее о погоде в пятницу рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается −9, −14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −3, −8 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег, в отдельных районах умеренный. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют до −10, −12 градусов. Днем воздух прогреется до −4, −6 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

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