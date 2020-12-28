Челябинскую область накроют метели

Синоптики прогнозируют порывистый ветер, снег и гололедицу

Сегодня, 28 декабря, в Челябинской области ожидаются метели и порывистый ветер. Подробнее о погоде в понедельник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается −5, −10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −3, −8 градусов. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске утром будет довольно тепло, но ветрено: столбики термометров покажут −8, −10 градусов, порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Днем потеплеет до −4, −6 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.

Сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области советуют автовладельцам не выезжать без острой необходимости в условиях снегопада, метелей, ограниченной видимости и гололедных явлений и пересесть на общественный транспорт.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям позитивного начала короткой рабочей недели!