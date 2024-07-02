В Челябинской области потеплеет до +29 градусов 3 июля

Днем осадков не будет

В среду, 3 июля, в Челябинской области ожидается жара: воздух раскалится до +29 градусов. Осадки возможны лишь в ночные часы, днем синоптики областного Гидрометеоцентра дождей не обещают.

«Высотный гребень постепенно распространяет свое влияние на территорию Южного Урала, в связи с чем ожидается дальнейшее повышение температурного фона»,— рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит около +13°C. Днем градусники покажут от +25 до +27°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти от четырех до девяти метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы в южных районах локально пройдут кратковременные дожди. Гроза не исключается. Воздух остынет до +10...+15°C. Вероятен туман. Днем показания термометров установятся в пределах от +24 до +29°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно северной четверти от четырех до девяти метров в секунду.