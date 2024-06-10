В Челябинской области потеплеет до +29 градусов 11 июня

Обойдется без дождей

Во вторник, 11 июня, в Челябинской области будет по-летнему тепло: столбики термометров поднимутся до +29°C. Осадков не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Погоду в регионе будет определять область повышенного давления. Без осадков. Температурный фон будет повышаться», — рассказали синоптики.

В Челябинске отметка на градуснике в ночные часы приблизится к +12°C, днем воздух прогреется до +24…+26 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью показания термометров будут варьироваться от +9 до +14°C. В отдельных районах возможен туман. Дневной прогрев составит от +24 до +29°C. Переменная облачность, дождей синоптики не прогнозируют. Ветер преимущественно северо-западного направления, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Эта неделя в Челябинской области будет жаркой: синоптики обещают повышение температуры до +30 градусов и более. Обильных осадков не будет.