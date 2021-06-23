В Челябинской области потеплеет до +29°C

Осадков синоптики не прогнозируют

В предстоящий четверг, 24 июня, в Челябинской области потеплеет до +29°C. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее рассказали в областном гидрометеоцентре.

В ночь на четверг в регионе столбики термометров опустятся до +7, +12°C. Днем ожидается потепление до +24, +29°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске 24 июня осадков также не обещают. Ночью ртутные столбики покажут +9, +11°C, днем воздух прогреется до +24, +26°C. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду.

До конца этой недели в Челябинской области сохранится жаркая погода. За подробными прогнозами следите на нашем сайте.