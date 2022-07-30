В Челябинской области потеплеет до +27 градусов

Осадков в регионе не обещают

Сегодня, 30 июля, в Челябинской области ожидается теплая погода без осадков. В отдельных районах возможен порывистый ветер, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы температура воздуха составит около +14°C, днем столбики термометров поднимутся от +24 до +26°C. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также обещают переменную облачность, без осадков. Утром столбики термометров достигнут около +14°C, днем воздух прогреется до +27°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами усиление ветра до 13 метров в секунду.