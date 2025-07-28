В Челябинской области потеплеет до +27 градусов 29 июля, несмотря на ливни

Утром ряд городов окутает туман

Непогода в Челябинской области не только не стихает, но и усиливается. Во вторник, 29 июля, местами вновь ожидаются ливни с градом и шквалистым ветром. Несмотря на неблагоприятные условия, температура воздуха повысится и местами может достигнуть +27°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске этой ночью установятся в пределах от +13 до +15°C. Днем потеплеет до +20...+22°C. Облачно, дождь. Вероятна гроза. Утром местами туман. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха предстоящей ночью достигнет +11...+16°C. Днем градусники на севере региона покажут от +18 до +23°C, на юге — от +22 до +27°C. Облачно, в большинстве районов пройдут дожди, локально сильные. Также синоптики прогнозируют грозы и град, местами крупный. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. При грозах отдельные порывы могут достигать 25 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах туманы.