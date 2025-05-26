В Челябинской области потеплеет до +27 градусов 27 мая

Погода сохранится ветреной

Обширный антициклон установился над Челябинской областью. Во вторник, 27 мая, температура воздуха в регионе поднимется выше 20 градусов, а где-то и выше 25. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность и порывистый западный ветер.

Местами в Челябинской области предстоящей ночью ожидаются заморозки: температура может опуститься до −1 градуса преимущественно в низинах. На остальной территории — от +7 до +12 градусов. Днем воздух прогреется до 22—27 градусов. Переменная облачность, без дождей. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на вторник будет около +12 градусов, днем потеплеет до +27 градусов. Переменная облачность, осадков не будет. Ветер умеренный, с порывами до 13 метров в секунду, северо-западного направления.