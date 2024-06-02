В Челябинской области потеплеет до +27 градусов 2 июня

Дождей не будет

Воскресенье, 2 июня, порадует жителей Челябинской области теплой и солнечной погодой, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр.

В Челябинске сегодня воздух прогреется до +25 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске также до +25 градусов и ясно. Ветер южный до четырех метров в секунду.

В Златоусте солнечно, без осадков. Температура воздуха составит +21...+24 градуса.

Аналогично в Верхнем Уфалее, Миассе, Карабаше и ряде других городов.

Местами по области температура может подняться до +27 градусов. Осадков не будет. Ветер преимущественно юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.