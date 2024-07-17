В Челябинской области потеплеет до +27 градусов 17 июля

На юге области будет прохладнее

Сегодня, 17 июля, в Челябинской области ожидается преимущественно теплая погода без осадков. Небольшой дождь возможен лишь на юге региона, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске показания термометров в утренние часы поднимутся до +16°C, днем на порядок выше — до 26°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северного направления, 3—8 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Магнитогорске дневной прогрев составит до +24°C. Пасмурно, без осадков. Ветер северо-восточный, до 5 метров в секунду.

В Миассе погода под копирку.

В Златоусте температура воздуха достигнет +23°C. Пасмурно, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер преимущественно северного направления, 3 метра в секунду.

Столбики термометров в Снежинске зафиксируются на +25°C. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру небо затянется. День пройдет без осадков. Ветер северный, 4 метра в секунду.

В Аше ожидается пасмурная погода, осадков быть не должно. В городе потеплеет до +24…+27 градусов Цельсия. Ветер северо-восточного направления, 3 метра в секунду.

В целом отметка на градуснике утром в регионе приблизится к +11°C, днем установится в пределах от +22 до +27°C. Переменная облачность, в южных районах локально пройдут кратковременные дожди. Вероятны грозы. Ветер преимущественно северный, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.