В Челябинской области потеплеет до +27 градусов 10 августа

Местами по-прежнему ожидаются дожди

Сегодня, 10 августа, день в Челябинской области выдастся теплым. На большей части территории обойдется без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +25 градусов. Переменная облачность, дождя не будет. Ветер юго-восточный, слабый.

В Магнитогорске потеплеет до +23 градусов. Преимущественно облачно, небольшой дождь возможен ближе к ночи. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

В Миассе будет около +22 градусов. Пасмурно.

В Аше сегодня ожидается дождь с грозой. Столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Ветер восточный, слабый, с порывами при грозе.

В Верхнем Уфалее сегодня пасмурно и +21 градус.

В Бредах синоптики обещают переменную облачность и +25 градусов.

В целом по области температура будет варьироваться в пределах от +22 до +27 градусов. Переменная облачность, локально кратковременные дожди и грозы. Ветер от 2 до 7 метров в секунду юго-восточного направления, вероятны усиления до 12 метров в секунду.