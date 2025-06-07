В Челябинской области потеплеет до +26 градусов 7 июня

Небольшие дожди пройдут лишь в южных районах

Сегодня, 7 июня, в Челябинской области будет умеренно тепло и почти без осадков. Небольшие дожди возможны лишь на юге региона, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет +24°C и без осадков. Ветер восточного направления, около 5 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +22°C. Ясно. Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду.

В Миассе — аналогично.

Столбики термометров в Сатке достигнут +23°C. Переменная облачность, ближе к вечеру солнца станет больше. Ветер восточного направления, слабый.

Дневной прогрев в Аше составит около +26°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду.

Воздух в Озерске прогреется до +21°C. День пройдет спокойно. Ветер восточного направления, слабый.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +21 до +26°C. Переменная облачность, жителям южных районов достанутся небольшие дожди. В целом синоптики осадков не обещают. Ветер преимущественно восточный, от 3 до 8 метров в секунду, на юге порывы могут достигать 14 метров в секунду.