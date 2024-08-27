В Челябинской области потеплеет до +26 градусов 28 августа

Погоду в регионе определяет область повышенного давления

В среду, 28 августа, в Челябинской области сохранится теплая погода без осадков. Местами возможен порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске отметка на градуснике в ночные часы достигнет +11°C, днем температура поднимется до +24…+26 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров ночью опустятся до +8…+13 градусов, в низинах воздух остынет до +5°C. Днем синоптики обещают прогрев от +21 до +26°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер западного направления, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.