В Челябинской области потеплеет до +25 градусов

День будет ясным

Сегодня, 13 августа, в Челябинской области ожидается теплая и солнечная погода. День будет ветреным, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинской области столбики термометров поднимутся до плюс 20 — 25 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске ожидается плюс 21 — 23 градуса. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северной четверти от 6 до 11 метров в секунду.