В Челябинской области потеплеет до +25°C

Осадки синоптики прогнозируют только в юго-восточных районах региона

Сегодня, 7 июля, в Челябинской области потеплеет до +25°C. Синоптики обещают солнечную и ясную погоду. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Днем потеплеет до +23, +25°C. Ветер северный, северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

В регионе обещают небольшую облачность, без осадков. Днем в юго-восточных районах ожидается небольшой дождь. Днем столбики термометров достигнут +20, +25°C. Ветер северный, северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду, на юге до 14 метров в секунду.

По данным синоптиков, в предстоящие четверг и пятницу в Челябинскую область вернется тридцатиградусная жара. Но ненадолго. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.